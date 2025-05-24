Sivas'ta "İstiklalden İstikbale Milli Mücadele Yolculuğu" yarışmasının ödül töreni yapıldı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "İstiklalden İstikbale Milli Mücadele Yolculuğu" temalı hikaye yazma yarışmasında başarı elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Efe Zileli, SESOB Başkanı Hakan Demirgil, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilere para ve tatil ödülü verilen programda, jüri üyelerine de teşekkür belgesi takdim edildi.

Yarışmaya gönderilen 58 hikayenin, kitaplaştırılarak hem öğrencilere hatıra olarak dağıtılacağı hem de edebiyat dünyasına kazandırılacağı öğrenildi.