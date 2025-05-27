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        Akıncılar'da öğrenciler için dama kursu düzenlendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrenciler için dama kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:31
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        Akıncılar'da öğrenciler için dama kursu düzenlendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrenciler için dama kursu düzenlendi.

        Akıncılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 80. Yıl İlkokulu'nda açılan dama kursuna öğrenciler ilgi gösterdi.

        Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ile Belediye Başkanı Murat Sevinç de kursun kapanış programına katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Türkmen, kursa katılan kursiyerleri tebrik ederek, bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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