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        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi yapıldı

        Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:19
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        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi yapıldı
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        Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi gerçekleştirildi.

        Belediye Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Yapılan seçimde, Şerefiye köyü Muhtarı Nurettin Aslan ve Yukarıçamözü köyü Muhtarı Mustafa Çetin encümenliğe seçildi.

        Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından ilçede görülen kene vakaları ve muhtarların dikkat etmesi gereken durumlar hakkında da bilgilendirme yapılan toplantı sonrası Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından yemek ikramında bulunuldu.

        Toplantıya, Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Sekreteri Namuk Kaya, il genel meclis üyeleri Hakan Eser ve Nihat Güler ile köy muhtarları katıldı.

        Galeri
        Galeri

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