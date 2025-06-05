Sivas'ta iki kardeşi öldüren şüpheli hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Sivas'ta iki kardeşi evlerinde bıçaklayarak öldüren şüpheli hakkında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, olaya ilişkin tüm dosyanın kapsamlı şekilde incelendiği belirtildi.

Olay tarihinde Melisa ve Umutcan Şimşek'in Kılavuz Mahallesi'nde bulunan adreslerinde elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlı, boğazları kesilmiş şekilde öldürülmüş olarak bulundukları anlatılan iddianamede, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya hemen başlandığı aktarıldı.

Zanlı Hüseyin S'nin ifadelerinde sürekli psikolojik sorunları ve ileri derecede kişilik bozukluğu rahatsızlığı olduğunu iddia etmesi üzerine Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdiği belirtilen iddianamede, şüpheliye Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor aldırıldığı vurgulandı.

Raporda, Hüseyin S'nin akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Ayrıca, olayın ardından çevrede bulunan kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda incelendiği ve Hüseyin S'nin DNA'sı ile uyumlu olduğu kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen anne Ayşegül Şimşek, olay günü yakınlarıyla Yıldızeli ilçesine bağlı Kapaklıkaya köyüne gittiğini, çocukları Melisa ve Umutcan'ın ise okul ve iş durumu sebebiyle Sivas merkezde kaldıklarını belirterek, kızının da okuldan geldikten sonra kendisini arayarak evin anahtarını bulamadığını ve kendisinin de bunun üzerine oğlu Umutcan'ı aradığını iddia etti.

Şimşek, kızı Melisa'nın olay günü saat 21.00 sıralarında kendisini aradığını ve eve kaçta geleceğini sorduğunu anlatarak, "'10-11 gibi eve gelirim, siz beni beklemeyin yatın' dedim. Kızım o gün benimle çok sakin konuştu ancak normalde hiç böyle sakin konuşmazdı. Ben de yorgun olduğunu düşünerek bir şey demedim. Daha sonra çocuklarım beni hiç aramadı. Hüseyin S'yi hiç tanımam, bugüne kadar benimle hiçbir görüşmesi olmadı. Zaten ismini de 2020 yılında eşim kaybolunca duydum." ifadelerini kullandı.