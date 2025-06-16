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        Milli bilek güreşçiler, Dünya Şampiyonası'na "5'te 5" hedefiyle hazırlanıyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bilekleri bükülmeyen Sivas'tan 5 sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:02
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        Milli bilek güreşçiler, Dünya Şampiyonası'na "5'te 5" hedefiyle hazırlanıyor
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        HALİFE YALÇINKAYA - Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bilekleri bükülmeyen Sivas'tan 5 sporcu, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kayseri'de 8-12 Nisan'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci olan 5 milli sporcu, Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular Ebrar Şura Gül, Ceyhan Ağbal, Tuğrulhan Akbaş, Gülçin Savun ve Ömer Korkmaz, şampiyonada madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Kadınlar da yapabilir"

        Merkez Kız İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ebrar Şura Gül, AA muhabirine, 65 kilo sol kolda Türkiye şampiyonu olarak 10-23 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandığını söyledi.

        Bilek güreşine bu yıl başladığını ifade eden Ebrar Şura, antrenörü sayesinde çok güzel bir başarı elde ederek buralara kadar geldiğini belirtti.

        Antrenmanlarının çok verimli geçtiğini anlatan Ebrar Şura, "Bu spora başlamama babam vesile oldu. Gücümü fark etti, bu spora beni yazdırdı. Sporun kadın, erkek ayrımı yoktur. Kadınlar da yapabilir. Yapmak isteyen bütün kadınları bekliyoruz. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. İstiklal Marşı'mızı okutmak, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Kolay olmayacak ama en iyisini yapacağım." diye konuştu.

        - "Amacımız birinci olmak"

        Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğrulhan Akbaş ise 60 kilo sağ kolda Türkiye şampiyonu ve 2023 Avrupa üçüncüsü olduğunu söyledi.

        Kayseri'de düzenlenen yarışmada Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Tuğrulhan, şunları kaydetti:

        "Federasyonumuz beni Dünya Şampiyonası'na götürmeye layık gördü. Amacım Dünya Şampiyonası'na gidip en iyi şekilde ülkemi temsil etmek. Haftanın 4 günü salona gelerek antrenman yapıyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Elimizden geldiği kadar çalışmaya gayret ediyoruz. İnşallah çalışmaların meyvesini Dünya Şampiyonası'nda toplayıp, ülkemize geri döneceğiz. Sivas'tan gidecek ekiple Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Amacımız birinci olmak, bunun için iyi çalışıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnşallah istediklerimize kavuşacağız."

        - "Çok iddialıyız"

        Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda farklı sıkletlerde 5 sporcu ile Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandıklarını ifade etti.

        Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

        "Sporcularımızla 5 altın madalyayı Sivas'a ve ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Kadınların da bu sporu yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu sporu, sağlıklı olan her bireyin yapmasını öneriyorum. Çalışmalarımızı hiç aksatmadan sürdürüyoruz. Antrenmanlarımız öncekine göre daha hızlı ve yoğun geçiyor. Şampiyonaya son bir hafta kalana kadar çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz. İnşallah 5 sporcumuzun hepsiyle madalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Çok iddialıyız. Çalışmalarımızın, emeğimizin, gayretimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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