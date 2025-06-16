Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta gündemi değerlendirdi:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar olarak bırakmamalıdır ve herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta gündemi değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar olarak bırakmamalıdır ve herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir." dedi.

        Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, dünyanın gündeminde İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ve İran'ın da buna verdiği karşılığın yer aldığını aktardı.

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, katliamlarının, soykırımlarının, sonrasında Lübnan'a, Suriye'ye saldırılarının ve en nihayetinde İran'a saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Destici, "Bunun uluslararası bir meşruiyeti de yoktur, tamamen bir haydut devlet, bir terörist devlet mantığıyla hareket etmektedir." diye konuştu.

        Destici, İsrail'in gücünü ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa ve diğer Batılı devletlerden aldığını savunarak, İsrail'in bunları kendi başına yapamayacağını ifade etti.

        İsrail'in İran'ın nükleer silah programı uyguladığını gerekçe göstererek saldırdığını belirten Destici, "Bunu sadece İran mı uyguluyor. Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, İsrail'de, Rusya'da, Çin'de nükleer silahlar yok mu? Kendisi için tehdit olarak görüyormuş. Biz de sendekini tehdit olarak görüyoruz, başka ülkelerdekini tehdit olarak görüyoruz. Eğer bu bir tehditse nükleer programları bütün ülkelerin durdurması lazım." ifadelerini kullandı.

        - "İran'ı halledebilirlerse mutlaka hedef Türkiye olacaktır"

        Bunun kararını verecek İsrail veya ABD değil, uluslararası kuruluşlar olduğuna dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

        "Türkiye olarak elbette bizim buradan çıkartacağımız dersler vardır. Biz başından itibaren terörle ilgili konuşurken hep Suriye, Irak, İran ve Türkiye diye söylüyorduk. Nitekim bu sıralama şimdi İran'da. Hiç kimsenin şüphesi olmasın İran'ı halledebilirlerse mutlaka hedef Türkiye olacaktır. Çünkü Türkiye hem siyonist ve terörist İsrail için hem başta ABD olmak üzere emperyalist güçler için kendi emelleri önünde en büyük engellerden biridir. Onun için mutlaka Türkiye'yi de bölmek, parçalamak, başta savunma sanayisi ve nükleer çalışmalar olmak üzere bütün bunları inkıtaya uğratmak için sırası geldiğinde mutlaka Türkiye'ye de hamle yapacaklardır. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte şu anda bunu bilmektedir, buna göre tedbirlerini almaktadır. Son yıllarda savunma sanayisinde yapılan çalışmalar ve atılan adımlar bunun en önemli göstergesidir. Yine nükleer santrallerle ilgili yapılan çalışmalar Türkiye'nin bu gerçeği görerek buna göre kendisini hazırladığının da en büyük delilidir."

        - "Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız"

        Destici, iç siyasette herkesin birbirini eleştirebildiğini ama konu milli güvenlik meselesi ve dış politika olduğunda, sağı veya soluyla Cumhur İttifakı ile diğer partilerin, Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkesin birlik olmaktan başka bir çare ve çıkar yolunun olmadığını vurguladı.

        BBP'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu nedenle partinin adını "Büyük Birlik" olarak koyduğunu dile getiren Destici, bu milli birlikteliği ortaya koyduktan sonra Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti.

        İsrail'in saldırılarını lanetlediğini söyleyen Destici, "Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar olarak bırakmamalıdır ve herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir. Cezai müeyyideler mutlaka ama mutlaka uygulanmalıdır." şeklinde konuştu.

        Bölgede ve çevrede ateş çemberi oluşmasını istemediklerine dikkati çeken Destici, "Biz huzur ve barış istiyoruz. Bunu sadece Türkiye için değil, bunu tüm bölge ve dünya için istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Destici, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin taleplerini dinledi.

        Programa, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Korkutan yangın
        Korkutan yangın
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Kargalar trafik polisine saldırdı! Ekip otosuna binip kurtuldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti

        Benzer Haberler

        Destici: Emperyalist güçler için Türkiye en büyük engellerden birisi
        Destici: Emperyalist güçler için Türkiye en büyük engellerden birisi
        Milli bilek güreşçiler, Dünya Şampiyonası'na "5'te 5" hedefiyle hazırlanıyo...
        Milli bilek güreşçiler, Dünya Şampiyonası'na "5'te 5" hedefiyle hazırlanıyo...
        Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi açıldı
        Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi açıldı
        Destici: Bugün İran'a yapılanlar, sonra Türkiye'ye de yapılacaktır (2)
        Destici: Bugün İran'a yapılanlar, sonra Türkiye'ye de yapılacaktır (2)
        BBP Genel Başkanı Destici'den, İsrail'e tepki:
        BBP Genel Başkanı Destici'den, İsrail'e tepki:
        Destici: Bugün İran'a yapılanlar, sonra Türkiye'ye de yapılacaktır
        Destici: Bugün İran'a yapılanlar, sonra Türkiye'ye de yapılacaktır