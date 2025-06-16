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        Sivas'ta tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:41
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        Sivas'ta tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ta tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        T.Ç. yönetimindeki 24 ACC 261 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolunun Yenişehir Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda, Y.D'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Y.D, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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