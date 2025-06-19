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        Sivas'ta yaşamını yitiren doktor için tören düzenlendi

        Sivas'ta beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden dahiliye uzmanı doktor Orhan Kırbıyık için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:31
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        Sivas'ta yaşamını yitiren doktor için tören düzenlendi
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        Sivas'ta beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden dahiliye uzmanı doktor Orhan Kırbıyık için tören düzenlendi.

        Beyin tümörü nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve son ameliyatının ardından görev yaptığı hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden 46 yaşındaki Orhan Kırbıyık'ın cenazesi, Numune Hastanesi Başhekimliği önüne getirildi.

        Burada Kırbıyık'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü ve fotoğrafı konuldu.

        Törende, 2 çocuk babası Kırbıyık'ın ailesi ve sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, bir meslektaştan ziyade bir kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Sevecen, insancıl ve çalışkan bir doktoru kaybettiklerini belirten Fidan, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

        Törene, Kırbıyık'ın ailesi, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu, Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Gökgöz ve sağlık çalışanları katıldı.

        Kırbıyık'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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