Sivas'ta yaşamını yitiren doktor için tören düzenlendi

Sevecen, insancıl ve çalışkan bir doktoru kaybettiklerini belirten Fidan, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, bir meslektaştan ziyade bir kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Burada Kırbıyık'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü ve fotoğrafı konuldu.

Beyin tümörü nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve son ameliyatının ardından görev yaptığı hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden 46 yaşındaki Orhan Kırbıyık'ın cenazesi, Numune Hastanesi Başhekimliği önüne getirildi.

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