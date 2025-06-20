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        Sivas'ta tırın çarptığı yayalardan biri öldü, diğeri yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yol kenarında yürürken tırın çarptığı 2 kadından biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:07
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        Sivas'ta tırın çarptığı yayalardan biri öldü, diğeri yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yol kenarında yürürken tırın çarptığı 2 kadından biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

        A.A. (43) yönetimindeki 85 AA 283 plakalı tır, D-100 kara yolu Gökdere köyü yakınlarında yol kenarında yürüyen Yayla Koçyiğit (70) ve Neriman Batmaz'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı Batmaz ise ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

        Koçyiğit'in cenazesi, otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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