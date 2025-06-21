Akıncılar'da kültür merkezinin temeli atıldı

Akıncılar Belediyesi tarafından yaptırılacak kültür merkezinde yüzme havuzu, kreş, düğün salonu, misafirhane, sinema ve konferans salonu bulunacak.

Sevinç ise kültür merkezinin yapımına katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Temel atma törenine MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, MHP İl Başkanı Hakan Uygun, il genel ve belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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