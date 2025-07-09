Sivasspor, deneyimli futbolcu Feyzi Yıldırım'ı transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım'ı renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Adanaspor'da oynayan 29 yaşındaki sağ bek Feyzi Yıldırım ile anlaşmaya vardı.
Sivas'a gelen deneyimli futbolcu, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan Feyzi Yıldırım, kariyerinde daha önce Afyonspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Anadolu FK ve Kasımpaşa formalarını da giydi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.