Biriktirdiği eski gazete ve dergilerdeki reklam kupürlerinden sergi açtı

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Cumhuriyet Üniversitesi Veri Koordinatörü Kürşad Özkaynar, 95 yıllık gazete ve dergilerdeki reklam kupürlerinden koleksiyon oluşturdu.

Eski gazete ve dergilerden kestiği 330 kupürü evinde biriktiren Özkaynar, Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda sergi açtı.

Koleksiyoner Kürşad Özkaynar, AA muhabirine, pazarlama hocası olduğunu, akademide ise tüketici davranışları üzerine çalıştığını söyledi.

Yıllardır başka şehirlerde verdiği konferanslar sırasında sahaflar ve başka mekanları gezerken topladığı gazete ve dergi kupürlerinden koleksiyon oluşturduğunu anlatan Özkaynar, "Sayısı bitmiş veya azalmış dergi ile gazetelerin çöpe atıldığını ya da atılmak üzere olduğunu gördüm. Bunun üzerine bu çalışmaya başladım. Bunların içerisindeki bazı reklamlar dikkatimi çekti. Bunun üzerine arayışa başladım. Reklamları toparlarsam hem bu eserleri kurtarmış olurum hem de öğrencilerime gerçekler üzerinden ders veririm diye düşündüm. Türkiye'nin marka ve işletme tarihindeki toplumsal değişimi, sosyolojik süreçleri gösterebileceğimi düşündüm." diye konuştu.

- "Bunları gün yüzüne çıkardığım için ayrıca mutluyum"

Özkaynar, sergide enteresan reklam kupürleri olduğuna dikkati çekti.

Sergideki kupürlerle ilgili bilgi veren Özkaynar, şunları kaydetti:

"Kendi şehrimizle ilgili en önemli olanı ise Nuri Demirağ'ı havacılık anlamında çok iyi biliriz. Onun 1950'lerde elektrikli süpürge, motosiklet gibi ürünlerin bayiliğini ve üretim denemeleri yaptığını görüyoruz. Onlarla ilgili reklamlar var. İlk renkli televizyonlara geçiş reklamları var. Bazı yerli otomobillerimizin Türkiye'deki üretimi ve lüks otomobillerle kıyaslanması mevcut. Bizim için çok önemli olan kozmetik tarihiyle ilgili Türkiye'de vuku bulduğunu gösteren reklamlar var. En önemlisi ise öğrencilerime anlattığım yerli ve millilik konusunda ASELSAN'ın 1919 ve 1923 kodlu yerli cep telefonu üretimiyle ilgili reklamlar var. Bunları gün yüzüne çıkardığım için ayrıca mutluyum."

Kürşad Özkaynar, sergide 160 eserin olduğunu belirterek, yer kısıtlı olduğu için bu kadarını getirdiğini dile getirdi.