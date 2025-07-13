Yıldızeli'nde istişare toplantısı düzenledi

İlçenin hak ettiği değeri görmesi için yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda, birlikteliğin Yıldızeli ve köylerine hizmet etmek amacıyla oluşturulduğu vurgulandı.

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