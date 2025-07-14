Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki 58 ACR 266 plakalı otomobil ile U.K. idaresindeki 25 EZ 893 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.K, Z.K, D.K. ve M.C.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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