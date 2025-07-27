Trafik kazasında hayatını kaybeden başkomiser için Sivas'ta tören düzenlendi

Kayseri-Sarız kara yolu Kıskaçlı mevkisinde, dün, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ın özel kalem müdürü olduğu öğrenilen başkomiser Aysun Çağla Namdar ile polis memuru Fatih Baykal yaralanmıştı.

Özgeçmişi okunan bir çocuk annesi Namdar'ın cenazesi, dua edilmesinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya uğurlandı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren başkomiser için Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde tören gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.