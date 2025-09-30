Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Nuri Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanına 84 yıl sonra yeniden uçak indi

        Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ tarafından 84 yıl önce inşa edilen havaalanının yeniden sivil uçuşlara açılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ilk uçak piste inişini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nuri Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanına 84 yıl sonra yeniden uçak indi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ tarafından 84 yıl önce inşa edilen havaalanının yeniden sivil uçuşlara açılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ilk uçak piste inişini gerçekleştirdi.

        Türkiye'de birçok ilke öncülük eden ve havacılık denilince akla ilk gelen isimlerden Nuri Demirağ'ın, 1936 yılında yapımına başladığı ve 1941'de tamamladığı "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı"nın yeniden açılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru kabul edildi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün Divriği Havaalanı'na inen uçak, davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

        Pilotlar İlyas Erol ve Sezai Demirseren'in kullandığı sivil uçağı havaalanına inişinde, Divriği Kaymakamı Yunus Şit karşıladı.

        Havaalanının resmi açılışının 16 Ekim'de yapılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Öğretmen, boğazına mandalina kaçan öğrenciyi heimlich yöntemiyle kurtardı
        Öğretmen, boğazına mandalina kaçan öğrenciyi heimlich yöntemiyle kurtardı
        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevr...
        Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenci, öğretmenin Heimlich manevr...
        Nuri Demirağ'ın doğduğu ilçeye 84 yıl sonra ilk uçak indi
        Nuri Demirağ'ın doğduğu ilçeye 84 yıl sonra ilk uçak indi
        Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğa uğurlandı
        Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğa uğurlandı
        Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 23 yaralı (2)
        Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 23 yaralı (2)