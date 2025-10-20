Sivas'ta devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
E.T. yönetimindeki 58 AGT 187 plakalı minibüs, D-100 kara yolunun Akseki köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile A.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
