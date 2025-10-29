Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Sivas'ın Akıncılar, Hafik, Ulaş ve Zara ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:39
        Akıncılar Kaymakamı Mürüvvet Yücel’in makamında tebrikleri kabulünün ardından tören spor salonunda devam etti.

        Programda, Yücel ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaymakam Yücel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, yöresel halk oyunları sergilendi ve koreografi sunuldu.

        - Hafik

        Hafik Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Funda Hamza Çaldağı ve Belediye Başkanı Habip Görler, öğrencilerin ve programa katılanların bayramlarını kutladı.

        Çaldağı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Program, ilçe okullarında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Ulaş

        Ulaş'taki tören Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

        Ulaş Spor Salonu'nda devam eden törende, Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskimez, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin şiirler okuduğu, çeşitli gösteriler ve müzik dinletisi sunduğu programda, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeleri verildi.

        Törene, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Zara

        Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak'ın makamında tebrikleri kabulü ile başlayan tören, Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Spor Salonu'nda devam etti.

        Atak, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Burçin Güngör, Belediye Başkanı Fatih Çelik, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Atak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.

        İlçe protokolünün, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından tören müzik dinletisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

