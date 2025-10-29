Sivas'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne yürüdü.

Sivas'ta, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

