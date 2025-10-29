Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı

        Sivas'ta, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:31 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:31
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlandı
        Sivas'ta, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

        Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi'ne yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

