Serikspor - Adana Demir Spor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'u 4-0 yenen Serikspor'un teknik sorumlu Sinan Paşalı, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Paşalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 haftadır galip gelemedikleri bir seri olduğunu belirterek, "Son iki maçımızı da kayıp etmiştik. Üç puan almak ve yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Hem kendi oyuncularımızı hem de rakip takımdaki genç oyuncu kardeşlerimi tebrik ederim." dedi.

Skorun çok önemli olmadığını aktaran Paşalı, "Genç kardeşlerimiz sahada gerçekten çok özverili bir mücadele gösteriyorlar. Bende Adana Demirspor camiasında geçen yıl bir dönem çalıştım. O camianın ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Skordan çok genç kardeşlerimizin vermiş olduğu mücadele çok taktire şayan, inşallah içlerinden de Türk futboluna çok büyük emekler verecek futbolcular çıkacaktır. Sonuç olarak iyi bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adana Demirspor camiasına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.