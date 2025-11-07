Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da ilkokul öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu

        Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokul öğrencileri, okulları adına oluşturdukları hatıra ormanında fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:21 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:23
        Zara'da ilkokul öğrencileri hatıra ormanı oluşturdu
        Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokul öğrencileri, okulları adına oluşturdukları hatıra ormanında fidan dikti.

        İlçe merkezindeki Gazi İlkokulu tarafından Karşıyaka Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında hatıra ormanı oluşturuldu.

        Zara Orman İşletme Müdürü Murat Metin'in fidan dikim ve bakımı hakkında bilgilendirmesi sonrası ilkokul 2-3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla okul adına oluşturulan hatıra ormanında bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

        Okul Müdürü Hüseyin Gökhan Altan, AA muhabirine, "Öğrencilerimize fidan sevgisi aşılamak, onları doğaya, çevrelerine duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla okulumuz adına hatıra ormanı oluşturduk. Her yıl düzenli olarak öğrencilerimizle fidanlar dikilecek." dedi.

