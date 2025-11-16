Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası birincisi Keleş'ten Yıldızeli Derneği'ne ziyaret

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Coşkun Keleş, Yıldızeli Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:52
        Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası birincisi Keleş'ten Yıldızeli Derneği'ne ziyaret
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Coşkun Keleş, Yıldızeli Derneği'ni ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda 26 Ekim'de düzenlenen şampiyonada, 85 kiloda birinci olan Keleş, Yıldızeli Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Fevzi Uçar ve üyelerle bir araya geldi.

        Dernek üyelerine teşekkür eden Keleş, "Tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Daha çok çalışarak aynı başarıyı orada da göstermek istiyorum." dedi.

        Uçar da Keleş'in kendilerine büyük bir gurur yaşattığını belirterek, "Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Yıldızeli Derneği olarak bütün sporcularımızın yanındayız ve destekçileriyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

