Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.11.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Şeyhler Mahallesi uygulama noktasında durdukları bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Papa 14. Leo Türkiye'den ayrıldı
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Araç göle uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Özbelsan Sivasspor-Boluspor maçının ardından
        Özbelsan Sivasspor-Boluspor maçının ardından
        Ertuğrul Arslan: "Mağlubiyet için üzgünüm" Boluspor Teknik Direktörü Ertuğr...
        Ertuğrul Arslan: "Mağlubiyet için üzgünüm" Boluspor Teknik Direktörü Ertuğr...
        Mehmet Altıparmak: "Hedefimize doğru ilerleyeceğiz"
        Mehmet Altıparmak: "Hedefimize doğru ilerleyeceğiz"
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 - Boluspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor: 1 - Boluspor: 0
        Sivasspor - Boluspor: 1-0
        Sivasspor - Boluspor: 1-0
        "Dilara usta" otomotiv servisinde araçların bakımını yapıyor
        "Dilara usta" otomotiv servisinde araçların bakımını yapıyor