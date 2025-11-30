Sivas'ta 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Şeyhler Mahallesi uygulama noktasında durdukları bir araçta arama yaptı.
Aramalarda çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.
