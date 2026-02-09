Sivas Belediyesinde en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi

Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi.



Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.



Toplu iş sözleşmelerinde üç temel kriterleri olduğunu vurguluyan Arslan, "Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tüm hükümlerinin zamanında uygulanması ve ücretlerimizi, haklarımızı zamanında almak. İkincisi, iş yerinde barışın, kardeşliğin ve dostluğun pekiştirilmesidir. Üçüncüsü ise toplu iş sözleşmesinden sonra işimizi ve aşımızı kaybetmememizdir. İş güvencesi bizim için vazgeçilmezdir." diye konuştu.



Belediye Başkanı Adem Uzun ve ekibini kutlayan Arslan, "Sizler de Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak daha fazlasını hak ediyorsunuz. Rabb'im aldığınız parayı bereketlendirsin. Huzur ve kardeşliğimizi daim etsin." dedi.



Belediye Başkanı Uzun ise yeni belirlenen zammın hayırlı olmasını diledi.



Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:



"Zam oranımızı yüzde 31 olarak belirledik. Teknikerlerde ve mühendislerde de zam oranını yüzde 46 olarak belirledik. Arkadaşlar biliyorsunuz 40 yevmiye üzerinden ikramiye veriliyordu. Ortak kararımız yüzde 44'tü, bunu yüzde 48 olarak belirledik. Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin 500 liraydı zam oranı ve bunu 4 bin 500 liraya çıkardık. Tüm Türkiye'de de bunlar böyle yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar şu an itibarıyla gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Sivas Belediyesinin çalışanları enflasyon altında ezilmemiştir, hakkını almıştır. Bütün bunlar sizlere ananızın ak sütü gibi helal olsun."



İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi.







