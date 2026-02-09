Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Belediyesinde en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi

        Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas Belediyesinde en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi.

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

        Toplu iş sözleşmelerinde üç temel kriterleri olduğunu vurguluyan Arslan, "Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin tüm hükümlerinin zamanında uygulanması ve ücretlerimizi, haklarımızı zamanında almak. İkincisi, iş yerinde barışın, kardeşliğin ve dostluğun pekiştirilmesidir. Üçüncüsü ise toplu iş sözleşmesinden sonra işimizi ve aşımızı kaybetmememizdir. İş güvencesi bizim için vazgeçilmezdir." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Adem Uzun ve ekibini kutlayan Arslan, "Sizler de Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları olarak daha fazlasını hak ediyorsunuz. Rabb'im aldığınız parayı bereketlendirsin. Huzur ve kardeşliğimizi daim etsin." dedi.

        Belediye Başkanı Uzun ise yeni belirlenen zammın hayırlı olmasını diledi.

        Çalışanları enflasyon altında ezdirmeyeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

        "Zam oranımızı yüzde 31 olarak belirledik. Teknikerlerde ve mühendislerde de zam oranını yüzde 46 olarak belirledik. Arkadaşlar biliyorsunuz 40 yevmiye üzerinden ikramiye veriliyordu. Ortak kararımız yüzde 44'tü, bunu yüzde 48 olarak belirledik. Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin 500 liraydı zam oranı ve bunu 4 bin 500 liraya çıkardık. Tüm Türkiye'de de bunlar böyle yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar şu an itibarıyla gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Sivas Belediyesinin çalışanları enflasyon altında ezilmemiştir, hakkını almıştır. Bütün bunlar sizlere ananızın ak sütü gibi helal olsun."

        İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 50 bin 691 lira olarak belirlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Sivas kellesi coğrafi işaretle tescillendi
        Sivas kellesi coğrafi işaretle tescillendi
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Bizim kültürümüzde insanların en hayırlısı, i...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Bizim kültürümüzde insanların en hayırlısı, i...
        Dr. Kadriye Kayabaşı: "Asrın pandemisi sigara"
        Dr. Kadriye Kayabaşı: "Asrın pandemisi sigara"
        Sivas'ın yöresel lezzeti Sivas Kellesi coğrafi işaret aldı
        Sivas'ın yöresel lezzeti Sivas Kellesi coğrafi işaret aldı
        Yakalandığı hastalık, ata tohum mücadelesine engel olmadı
        Yakalandığı hastalık, ata tohum mücadelesine engel olmadı
        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi yandı
        Sivas'ta seyir halindeyken alev alan taksi yandı