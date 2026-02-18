Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapanan Sivas-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:14 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapanan Sivas-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar ve yoğun tipi yüzünden dün tır ve çekici ulaşımına kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından yol, yeniden tır ve çekici trafiğine açıldı.

        Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da sakatlık şoku
        Sivasspor'da sakatlık şoku
        Sivasspor'dan sakat futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme:
        Sivasspor'dan sakat futbolcuların sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme:
        Beş asırdır hiç terk edilmedi, Sivas'ta tüm camilerde aynı nida yankılandı...
        Beş asırdır hiç terk edilmedi, Sivas'ta tüm camilerde aynı nida yankılandı...
        Sivas-Erzincan kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
        Sivas-Erzincan kara yolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
        Sivas Valisi Şimşek'ten ramazan ayı mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten ramazan ayı mesajı
        Zara'da arıcılık konferansı düzenlendi
        Zara'da arıcılık konferansı düzenlendi