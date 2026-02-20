Canlı
        Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu

        Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri, gaziler ve yakınları bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:11 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:11
        Gemerek'te şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftar sofrasında buluştu
        Sivas'ın Gemerek ilçesinde ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri, gaziler ve yakınları bir araya geldi.

        Gemerek Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa, Kaymakam Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Seza Çelikten, Cumhuriyet Başsavcısı Serpil Kahveci, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

        Kaymakam Koca, davetlilerin masalarını tek tek dolaşarak, şehit aileleri ile gazi ve yakınlarıyla ilgilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

