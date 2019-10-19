Türk Bayrağı koreografisi yaptılar Sivas’ta ortaokul öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere karşı bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaparak destek verdi

Sivas’ta ortaokul öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere karşı bedenleri ile Türk bayrağı koreografisi yaparak destek verdi.

Sivas Merkezde bulunan Şehit Talha Emre Zileligil Ortaokulu öğrencileri ülkemizin Barış Pınarı Harekatında elde ettiği diplomatik zafere karşı Türk Bayrağı koreografisi yaparak destek verdiler. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan yaklaşık 250 öğrenci okul bahçesinde çizilen Türk Bayrağına bedenleri ile şekil vererek koreografilerini oluşturdular. Daha sonra öğrenciler asker selamı vererek hep bir ağızdan "Vatan sana canım feda, her Türk asker doğar" sloganları atarak İstiklal Marşını okudular. O anlar ise havadan da görüntülendi.

SİVAS 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:16

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