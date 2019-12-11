Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye ağır ceza

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu.

SGemerek ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün kanında yapılan incelemede uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu kullanarak araç kullandığı için sürücüye 5 bin 167 lira para cezası kesilerek sürücü belgesine 5 yıl süre ile el konuldu. Aynı zamanda araçta 100 gram esrar ve 3,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

SİVAS 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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