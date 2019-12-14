Zulme dikkat çekmek için Çin seddini yıktılar Sivas’ta vatandaşlar, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne uyguladığı zulmü protesto etmek için temsili olarak hazırlanan Çin seddini yıktı

Sivas’ta vatandaşlar, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne uyguladığı zulmü protesto etmek için temsili olarak hazırlanan Çin seddini yıktı.

Sivas’ta Yeniden Refah Partisi il başkanlığı, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne uyguladığı baskıyı protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Tarihi tren garı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar sloganlar atarak ellerindeki çeşitli dövizlerle Çin’i protesto etti. Yürüyüşe çeşitli siyasi parti üyeleri, STK’lar ve öğrenciler katıldı. Tarihi tren garında başlayan yürüyüş Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanı Fatih Kalkan, “Çin, ABD, Rusya ve AB gibi küresel emperyalizm insanlığa ve özelliklede İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütmektedir. Bunun son örneği olarak; Doğu Türkistan’da MaocuKomünist Çin tarafından soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza uygulanan politikalardır. Bu politikalar “sistematik bir asimilasyon”dur. Uluslararası platformlarda adını “Terörle Mücadele” koyarak kendini aklamaya çalışan ve her türlü ahlaksızlığı kendine düstur edinen ve bu terör devletinin yaptığı uygulamalar tek kelimeyle ifade edilebilir; terörizm “dedi.

Basın açıklamasının ardından temsili olarak hazırlanan Çin seddi, yürüyüşe katılan vatandaşlar tarafından yıkıldı. Temsili olarak hazırlanan Çin seddinin yıkılmasının ardından vatandaşlar, İstiklal Marşını okudu.

SİVAS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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