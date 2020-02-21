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Mecnun Otyakmaz: Arzu ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz

DHA

- Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Şimdiye kadar ligde yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp bu anı bugünü ve bugünkü karşılaşmayı bir milat olarak görüp arzu ettiğimiz hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz. 

- Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Şimdiye kadar ligde yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp bu anı bugünü ve bugünkü karşılaşmayı bir milat olarak görüp arzu ettiğimiz hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz. 
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor bugün oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Sivas'ta bir otelde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan,  Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız,  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, birlik ve beraberlik içerisinde Sivasspor'a sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Hepimizin bildiği gibi futbol sadece futbol değildir. İçinde Ekonomik, sosyal ve siyasal parametreler barındıran büyük bir organizasyondur. Özellikle Anadolu'nun merkezindeki insanları dünyanın dört bir yanına dağılmış mütevazi bir şehir için daha önemlidir. Sivasımız ülkemizin 81 ilinin içerisinde Süper Lig'de takımı olan 12 ilden bir tanesidir. Şehrimizin Süper Lig'deki ve Süper Lig'de olmadığı yıllarını hepimiz hatırlıyoruz. Aradaki farkı görebiliyoruz. O yüzden takımımıza her zaman sahip çıkıp bu değeri kaybetmememiz gerekiyor" dedi. 
Her maç sonu çıkıp açıklama yapan ve gündem oluşturan bir yönetim anlayışının olmadığını belirten Otyakmaz,  Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir sorun olduğu zaman sorunu kaynağında çözmeye çalışan kamuoyu ile paylaşmayan, futbolu bir aile gibi sorunları aile içerisinde çözmeye çalışan bir anlayışımız var. Bunu da uzun yıllardır başarı ile sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Tabi canımızın çok yandığı anlarda, taraftarımızın bize çok tepki gösterdiği anlarda bile metanetli oluyoruz. Ama artık gerektiği zamanlarda da açıklama yapıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklamamız söz konusu oldu. Bizi bu açıklamaya iten son günlerde yaşadığımız hakem hataları, atamalar ve bir takım aksaklıklardı. Bunu dile getirmemiz gerekiyordu." dedi. 
"SİVASSPOR HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ"
Sivasspor'un herkesin ortak bir değeri olduğunu belirten Otyakmaz, "Dolayısıyla sizlerin desteğine ve işbirliğine ihtiyacımız var. Sizden de ricam takımımıza destek vermekle birlikte özellikle bu siyasal polemiklerden takımımızın uzak durması ve çeşitli provokasyonlara alet edilmemesidir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin neferleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti bizim için önemlidir. Bu doğrultuda da elimizden gelen her türlü mücadeleyi de vermeye hazırız" diye konuştu. 
"HAYALİNİ KURDUĞUMUZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"
Ligin ilk yarısında toplanan puanların ikinci yarıda da aynı şekilde devam edeceğini ve tekrar liderliği almayı hedeflediklerini söyleyen Otyakmaz, "Eğer biz birlik beraberlik için de, şehrin dinamikleriyle, taraftarımızla, teknik heyet, yönetim ve futbolcu kardeşlerimizle bu davaya inanır ve bu mücadeleyi gösterip tekrar liderliği belki de hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşmamızda söz konusu olabilir. Ama ancak bu birlik ve beraberlik içinde olabilir. Şimdiye kadar ligde yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp bu anı bugünü ve bugünkü karşılaşmayı bir milat olarak görüp arzu ettiğimiz hayalini kurduğumuz şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar şampiyonluktan bahsetmiyorduk. Ama artık liderlik stresi de yok önümüzde bir şampiyonluk hedefi var. Sonuca ulaşırız ulaşmayız Allah bilir. Ama biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Hepimiz yükümlülüğüdür. Bundan sonraki karşılaşmalara şehir olarak hazırlanmalıyız. Takım olarak da tabi ki teknik heyetimiz elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı. 
TRANSFER ELEŞTİRİLERİNE CEVAP
Takıma ve yönetime yönelik daha iyi transferler yapılmadığına dair eleştirilere cevap verem Otyakmaz, "İlk yarıyı lider kapatan bir kadromuz var. Bu kadromuzda çok değerli futbolculardan oluşuyor. Bir çoğunun taliplisi olmasına rağmen biz futbolcularımızı göndermedik. Şampiyonluk için bu önemli oyuncularımızı satmayı ve para kazanmayı düşünmedik. Dolayısıyla bize bu puanları toplamış hali hazırda elimizde 13 14 tane önemli oyuncu var. Eğer biz bu futbolcularımızı yedek bırakacak transferler yapsaydık bu düzen bozulabilirdi ve onlardan daha iyi oyuncuları transfer etmek bize çok pahalıya patlayabilirdi. Yeni alınacaklar ve eski futbolcular arasında da ciddi fiyat farkı olabilirdi. Oda takımımız içerisindeki ahengi, uyumu ve maaş kriterlerini de bozmuş olurdu. Ama onunla birlikte uzun süren çalışmalar neticesinde 4 tane transfer yaptık. Hepsi de çok değerli ve takıma katkıda bulunabilecek oyunculardır. İnşallah önümüz açık takımımızda güçlü. Sizlerin de desteği ile arzu ettiğimiz sonuca inşallah ulaşacağız" dedi.
"SİVASSPOR HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"
Sivas Valisi Salih Ayhan ise, Demir Grup Sivasspor her şeyin en iyisini hak ettiğini ve her kesimin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Her şey para ile değil. Bizim takımımızın bütçesine baktığımızda büyük takımların bütçesinde çok geri. Önemli olan para değil, transfer değil,  yıldız futbolcu değil, önemli olan inanmışlıktır. Sivasspor bundan sonrada daha kararlı bir şekilde yoluna yürüyecek. Biz şehir olarak duygumuzu, düşüncemizi, heyecanımızı daha da artırmamız gerekiyor. Herkes bulunduğu noktandan ne yapması gerekiyorsa onu yapmalı. Biz şehrimizi, takımımızı maddi manevi destekleyeceğiz. Taraftarlarımızda stadyumu dolduracak. İnşallah statta 20 bin seyirci bandını aşmamız gerekiyor. Gösterdiğimiz bu birlik-beraberliği stadyuma taşıyarak, bugün 3 puanla sahadan ayrılarak, lige kaldığımız yerden devam edeceğiz.  Demir Grup Sivasspor sevgimiz daim olsun. Göz bebeğimiz olan takımımız,  yapılan kamuoyu arattırmalarında  'Sivas denilince' ilk akla gelen markalardan biri Demir Grup Sivasspor'dur" diye konuştu.
"ŞEHRİMİZE HEP HEYECAN YAŞATINIZ"
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, Sivasspor'un kentin ortak değeri ve markası olduğunu ifade ederek, "Şehrimizin tanıtımına en büyük destek verenlerden bir tanesi Sivasspor olmuştur. Ben bu noktada şehre yük olmadan istikrarlı bir şekilde takımın başına geldiği o günden bugüne kadar Sivasspor'u Sivasspor yapan Mecnun Otyakmaz başkanımıza ve ondan önceki başkanlara, emek veren yönetimimize çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın ve ekibinin göstermiş olduğu disiplinli ve dirayetli bir yönetim ile Süper Lig'e çıktıktan sonra bugüne kadar Sivas'ta hep bir değerimiz oldu. Demir Grup Sivasspor'umuz bulunduğu noktadaysa bundaki en büyük katkı ve destek Mecnun Otyakmaz başkan ve o günden bu güne kadar görev alan yönetimdir. Bu nokta da bu hakkı teslim etmemiz lazım. Sivaslı hemşerilerimiz adına Mecnun başkanın şahsına Sivasspor'u bugünkü noktaya getiren tüm yönetim çalışanlarına hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Sivas'ımız olarak bize düşen de iyi giden bu takıma ve bu yönetime hep ve tam destek olmak. Stadyumu doldurmak noktasında bize büyük bir görev düşüyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Mecnun Otyakmaz'ın konuşması
-Vali Salih Ayhan'ın konuşması
-Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in konuşması
-Programdan genel detay
 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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