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Paşabahçe yolunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor Sivas’ta Paşabahçe mesire alanı güzergahında bulunan caddeye yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor.

İHA

Paşabahçe yolunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor Sivas’ta Paşabahçe mesire alanı güzergahında bulunan caddeye yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor.

Sivas’ta Paşabahçe mesire alanı güzergahında bulunan caddeye yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor.
Paşabahçe piknik ve mesire alanı güzergahında devam eden yeni bisiklet ve koşu yolundaki 2. etap çalışmaları hız kazandı. 3 km uzunluğundaki güzergaha bisiklet ve yürüyüş yolları, dinlenme ve fıtness alanları yapılırken vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebilmeleri ve gölgelik oluşturabilmek için 1000 adet çınar ağacı ve 500 adet süs elmasının dikimi gerçekleştirilecek. Ayrıca güzergah boyunca akıllı aydınlatma sistemlerinin kurulumu sağlanacak.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Paşabahçe Piknik ve Mesire alanı yolu üzerinde yapımına başlanan yeni bisiklet ve koşu yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. İnceleme sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Levent olgun ve Park Bahçeler Müdürü Özel Açık da Başkan Bilgin’e eşlik etti.

"Açık havada sporu destekliyoruz"
İkinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimat verdi. Bilgin, “Hemşehrilerimizin nefes aldığı bir alan olarak özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüşlerin yoğun olduğunu dile getiren Başkan Bilgin çalışmalarımız tamamlandığında 3 km boyunca adeta doğa yürüyüşü olacak. Yeşil alanı artırarak vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacağız. Ayrıca fitness dinlenme alanları yaparak vatandaşlarımızın açık hava da spor yapmalarını teşvik etmek istiyoruz. Tabi minik dostlarımızı da unutmayarak güzergah boyunca otomatik mama ve su kaplarımızı da yol boyunca belirli noktalara yerleştireceğiz” dedi.

Yürüyüş ve bisiklet yolu 1 ay sonra hizmete açılacak
Başkan Bilgin, “Paşabahçe yürüyüş ve bisiklet yolu ile ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizin malumu bu bölge gün boyu yoğun olarak kullandıkları bir alan, bizler de buradaki yürüyüş yolunu hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmeleri için standarda uygun yürüyüş ve bisiklet yolunu yapmayı planladık ve hızlı bir şekilde yapım işlemlerine başladık. İnşallah 20 gün veya 1 ay sonra yaklaşık 3 km'lik yolu standartlara uygun olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yaptığımız alanı ağaçlandırmayı da önemsiyoruz. Özel idare kavşağından Paşabahçe’ye kadar olan alanı da hem sağ tarafı hem gidiş taraf hem de orta refüjleri nitelikli ağaçlarla yeşillendirerek hemşehrilerimizin yemyeşil bir alanda temiz havayla birlikte koşabilecekleri yürüyebilecekleri spor yapabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Tabi bu çalışmaları yaparken geçici süreli çevreye rahatsızlık verebiliyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizden biraz daha anlayış istiyoruz. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde yapıyor. Projemiz tamamlandığında bu alan açık havada spor yapabilmek için cazibe merkezi haline gelecek, hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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