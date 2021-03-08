157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL kazandıracak Yapımı devam eden Elbeyli göletinin tamamlanması ile bin 790 dekar tarım arazisi suyla buluşacak, 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL katkı sağlanacak.

Yapımı devam eden Elbeyli göletinin tamamlanması ile bin 790 dekar tarım arazisi suyla buluşacak, 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL katkı sağlanacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Sivas’ta mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Bu kapsamda Sivas Merkez Elbeyli Gölet’inde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, gölette depolanacak su ile bin 790 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Gölet Ulaşım yolu, gövde kazısı ve derivasyon kondüvisi tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, “Gölet enjeksiyon, gövde dolgu, dolusavak, ayar vana odası, su alma yapısı, enerji kırıcı havuzu ve elektromekanik teçhizat imalatlarına devam edilecektir. Temelden yüksekliği 17,50 metre ve su depolama kapasitesi 668 bin 000 metreküp olan Sivas Merkez Elbeyli Gölet’inin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 324 TL gelir artışı ile 159 kişiye istihdam oluşturularak ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 90 bin 72 TL katkı sağlanacaktır” dedi.

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