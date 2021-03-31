Sivas'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA) SİVAS´ın Gemerek ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde, ilçe merkezi yakınlarında meydana geldi. Cihat Çevik idaresindeki 35 DR 710 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü Çevik olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2021-03-31 22:55:04



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