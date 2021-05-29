40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş (2)



TUTUKLANDI

Gürün ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheli Bahri Maraşlı ile birlikte gözaltına alınan fırın çalışanı M.F.A. ve arkadaşı Y.D.O., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Bahri Maraşlı, olay günü Fatma Öz'ün kendisine bir başka erkekle görüştüğünü söylediğini, bunun üzerine konuşmak için otomobille gittikleri Şahin Tepesi mevkisinde tartıştıklarını ve üzerindeki tabancayla ateş ederek öldürdüğünü anlattı. Mahkeme Bahri Maraşlı'nın tutuklanmasına karar verirken, M.F.A ve Y.D.O ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gürün SİVAS, (DHA)

2021-05-29 21:27:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.