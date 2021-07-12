Sivas Belediyespor, Enes Yılmaz’ı kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen 26 yaşındaki genç oyuncu Enes Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşilbeyazlılar, TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor forması giyen Enes Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Genç oyuncu için imza töreni düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Fatih Arkan ve futbolcu Enes Yılmaz katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.