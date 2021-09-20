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Süper Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor’un Malatya kafilesi belli oldu.

Süper Lig’in 6. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlıların Malatya maçı kafilesi açıklandı. Kafile listesinde yeni transfer Fredrik Ulvestad’da yer aldı.

Sivasspor’un Malatya kafilesi şu şekilde:

Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Azubuıke, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

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