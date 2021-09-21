Yüksekokulda eğitime başlandı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitim-öğretime başladı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitimöğretime başladı.

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 20212022 eğitimöğretim yılında ilk öğrencilerini aldı. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümüne öğrenci alarak eğitimöğretime başlayan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 1 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi bulunuyor. Yüksekokulda, bölümün öğrencileri için bilgisayar laboratuvarları da oluşturuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “20212022 eğitimöğretim döneminde Yüksekokulumuza ilk kez öğrenci almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra yapacağımız çalışmalarla başka bölümlere de öğrenci kazandıracağız. Okulumuzun faaliyete geçmesi sadece eğitim açısından önemli değil. Şarkışla’nın sosyokültürel ve ekonomik hayatına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Okulumuzun faaliyete geçmesinde emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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