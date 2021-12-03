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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da 2 isim ceza sınırında

İHA

Sivasspor’da 2 isim ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan A.Alanyaspor maçı öncesi DG Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig’in 15. haftasında yarın Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızıbeyazlılarda stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Alanyaspor maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray müsabakasında görev yapamayacak.

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