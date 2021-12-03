Sivasspor’da 2 isim ceza sınırında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak olan A.Alanyaspor maçı öncesi DG Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig’in 15. haftasında yarın Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızıbeyazlılarda stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Alanyaspor maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray müsabakasında görev yapamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.