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Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni

DHA

Sivasspor'dan yeni transferler için imza töreni


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bu sezon kadrosuna kattığı 7 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bir transfer daha yapacağız. Bu sezon da hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" dedi.
Demir Grup Sivasspor, bu sezon kadrosuna dahil ettiği, Clinton N'jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski, ve Kader Keita ile sözleşme imzaladı. 4 Eylül Stadı Basın Toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamalarda bulundu.
Otyakmaz, "Geçtiğimiz sezonun ardından 9 futbolcumuz ile yollarımızı ayırdık. Hepsine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan bu futbolcuların yerini doldurmak için teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık ve şu ana kadar da 7 önemli ismi kadromuza dahil ettik. Yaptığımız bu transferler ile geçtiğimiz sezon yaklaşık 31 olan yaş ortalamamızı da 28'e düşürdük. Son maçlarda görev almaya başlayan bu sporcularımızın ortaya koyduğu performans bizleri mutlu etti. Mevcut kadromuzda bulunan sporcularımızla birlikte ilerleyen haftalarda daha uyum sağladıklarında takımımızı puan durumunda yukarı çıkartacaklarına ve Avrupa'da da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine olan inancımız sonsuz. Yeni transferimize aramıza hoş geldiniz diyor, sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" dedi.
'TURU GEÇMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Yarın Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacakları Malmö maçını önemsediklerini belirten Otyakmaz, "Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finaline giden yolda evimizde oynadığımız Alanyaspor maçında tüm biletleri satın alarak taraftarlarımıza ücretiz dağıtıp önemli bir destek sağlayan Sivas Belediyesi, yarın Malmö ile oynayacağımız Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında da biletleri alarak önemli bir tribün desteği oluşturacak. Yarınki Malmö maçına her ne kadar 3-1'lik dezavantajla başlasak da stadyumda oluşacak atmosferi ve ev sahibi avantajını arkasına alacak takımımızın terinin son damlasına kadar mücadele ederek turu geçmek için elinden geleni yapacağına inanıyoruz. Son 2 maçta oynadığımız oyun bunu bize gösterdi. Taraftarlarımızın 1 koltuk bile boş kalmadan stadyumu doldurmasını istiyoruz. Onların itici gücüne takımımız yarın çok fazla ihtiyaç duyacak" dedi.
'HEDEF YİNE AVRUPA KUPALARI'
Yeni sezonda da ligde başarıyı hedeflediklerini ve transferi henüz bitirmediklerini vurgulayan Çalımbay, "Bu sezon yeniden Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Bir oyuncu daha transfer ederek bu seneki transferlerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Onun için de görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.
FUTBOLCULARDAN BAŞARI SÖZÜ
İmza töreninde konuşan futbolcular da Sivasspor'a katılmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. 
Orta saha oyuncusu Cliton N'jie, "Sivasspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Sivasspor geçen sene Türkiye Kupası'nı kazandı ve bu kulübün başarılı olduğunu gösteriyor. Avrupa Kupalarına da yıllardır katıldığını görüyoruz, takım ve kulüp çok iyi. Buradaki taraftarlar çok iyi insanlar, taraftarın desteğiyle gereken başarıyı göstereceğimize inanıyorum" dedi. 
Göztepe'den transfer edilen Murat Paluli ise, "Takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Yarınki Malmö maçını kazanarak gruplara kalmak istiyoruz" diye konuştu.
Yunanlı orta saha oyuncusu Charis Charisis ise transferinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yüzde yüz performansla oynayacağım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim. Bizim için en önemlisi yarınki Malmö maçı, bizim için çok önemli bir maç ve kazandığımızda gruplara kalacağız" şeklinde konuştu. 
İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba da yarın takımın önemli bir maç oynayacağını ifade ederek, "Ama ben maalesef oynayamayacağım. Ancak bütünleştiğim takımımın yanında olacağım, her zaman onlarla beraber olacağım. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu kulübe emek vermeye geldim, elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. 
Tecrübeli isimlerden Robin Yalçın ise yeniden kırmızı-beyazlı formayı giyeceği için mutlu olduğunu belirterek, ailesi olarak gördüğü kırmızı-beyazlı renklere yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Karol Angielski de ilk kez ülkesi dışında bir ülkede futbol oynayacağını, bu nedenle adaptasyon süreci yaşadığını, Sivasspor'un bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 
Genç oyuncu Kader Keita ise, Sivasspor'un çok iyi bir kulüp ve başarılı olduğunu, kendisinin de takımın bir parçası olmak için çaba göstereceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Basın toplantısından görüntüler
-Başkanın açıklaması
-Futbolcuların açıklamaları
-İmza atılması ve fotoğraf çekimi
 DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2022-08-24 16:09:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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