Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sivas'ın nazar boncuğu göllerde 'renk' şöleni

        Sivas'ın nazar boncuğu göllerde 'renk' şöleni

        Sivas'ın Zara ilçesinde dipten kaynayan sularla oluşan ve bozkır ortasındaki nazar boncuğunu andıran Ağ Göl ve Kara Göl, bahar renkleriyle dikkat çekiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ın nazar boncuklarında 'renk' şöleni
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas il merkezine 55, Zara ilçe merkezine 20 kilometre mesafede Canova ve Çimenyenice köyleri arasında yan yana yer alan Ağ Göl ve Kara Göl, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

        Karstik dolin tipinde olan bu iki göl, görünüşleri ve renkleri ile dünya dışından bir yer hissi uyandırıyor.

        Canova köyünden yaklaşık 2 kilometrelik arazi yolu ile gidilebilen göller, yaz-kış ziyaretçi çekiyor.

        REKLAM

        Tam olarak bilinmemekle birlikte Ağ Göl'ün 17, Kara Göl'ün 9 metre derinliğe sahip olduğu tahmin ediliyor.

        Bugünlerde bitki örtüsü çeşitliliği ile de ön plana çıkan göllerin bulunduğu alanda, renk şöleni yaşanıyor.

        Göllerin mavi, yeşil ve turkuaz renklerinin yanında, göl kenarındaki arazilerde yetişen, beyaz, sarı, mor renkli iç içe geçmiş çiçeklerle birlikte göller, güzel bir manzara oluşturuyor.

        Doğa ve fotoğraf tutkunlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan bölge, her mevsim meraklılarını ağırlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ağ Göl
        #Kara Göl
        #sivas
        #Zara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları