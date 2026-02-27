Sivas'ın neyi meşhur? Sivas'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

SİVAS’IN NEYİ MEŞHUR?

Sivas denince öne çıkanlar Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan yapılar, güçlü yöresel mutfak ve bozkır ikliminin şekillendirdiği yerel üretim kültürüdür. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası taş süslemeleriyle şehir tarihinin en değerli mirasları arasında yer alır. Buruciye Medresesi ve Gök Medrese merkezde görülebilen Selçuklu eserlerindendir. Kongre Binası yakın dönem tarihine ışık tutar. Mutfak tarafında Sivas köftesi sade içeriğiyle bilinir, dana eti ve baharat dengesiyle hazırlanır. Hingel mantıya benzeyen yapısıyla ev sofralarında sık pişirilir. Madımak otu bahar aylarında toplanır ve yöresel yemeklerde kullanılır.

Katmer ve peskutan çorbası kırsal bölgelerde yaygındır. Kangal balıklı kaplıcası termal turizmle tanınır. Zara ve Hafik tarafında üretilen bal, tereyağı ve peynir çeşitleri pazarlarda satılır. Kurutulmuş sebzeler, ev salçası ve erişte köy tezgahlarında yer alır. Bıçakçılığı ve bakırcılık geçmişten gelen zanaat alanları arasında bulunur. Halı ve kilim dokumacılığı bazı ilçelerde sürdürülür. Yıldız Dağı kış döneminde kayak merkezi olarak kullanılır, yaz aylarında yayla yolları serin hava sunar.

SİVAS’TA NE ALINIR? Sivas’ta alınabilecek ürünler şehrin kırsal üretim geleneği, güçlü mutfak kültürü ve el emeğine dayalı zanaat anlayışı üzerinden şekillenir. Sivas köftesi için hazırlanan özel baharat karışımları ve vakumlu et ürünleri yerel kasaplarda bulunur. Hingel mantısı paketlenmiş halde yöresel dükkanlarda satılır, ev yapımı erişte ve tarhana köy pazarlarında tezgahlara dizilir. Madımak otu mevsiminde kurutulmuş biçimde alınabilir. Zara ve Hafik tarafında üretilen bal, tereyağı ve peynir çeşitleri cam kavanozlar ya da vakumlu ambalajlarla satışa sunulur. Kurutulmuş patlıcan, biber ve kabak dizileri mutfak alışverişinde öne çıkar. Ev salçası ve üzüm pekmezi kırsal üreticilerden temin edilir. Bıçak ustalarının hazırladığı el yapımı bıçaklar ile bakır tepsiler çarşı içindeki atölyelerde sergilenir. Halı ve kilim dokumaları bazı ilçelerde halen sürdürülür ve geleneksel desenleriyle hediyelik olarak değerlendirilir. Katmer ve peskutan çorbası için hazırlanan yöresel karışımlar market raflarında yer alır. Yıldız Dağı çevresinden gelen doğal ürünler mevsimine göre pazarlarda görülür. Ahşap oyma küçük sandıklar, magnetler ve yöresel motifli tekstil ürünleri pratik armağanlar arasında bulunur.

REKLAM SİVAS’TA NERESİ GEZİLİR? Sivas, Selçuklu mirasıyla şekillenmiş taş yapıları, yakın dönem tarihine tanıklık eden mekanları ve bozkır coğrafyasıyla kültür odaklı bir gezi sunar. Şehir merkezinde yürüyerek gezilebilecek önemli duraklar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik rotalar da planlanabilir. Medreseler, tarihi yapılar, doğal alanlar ve termal bölgeler aynı program içinde değerlendirilebilir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası: Taş süslemeleriyle dünya çapında tanınır. UNESCO listesinde yer alır ve Divriği ilçesinde bulunur.

Gök Medrese: Selçuklu dönemine ait yapı şehir merkezindedir. Cephe detayları mimari meraklılarının ilgisini çeker.

Buruciye Medresesi: Bilim ve eğitim amacıyla yapılmış Selçuklu eserlerinden biridir. Merkezde kısa yürüyüşle ulaşılır.

Sivas Kongre Binası: Cumhuriyet tarihinin önemli duraklarından biridir. Günümüzde müze olarak gezilebilir.

Divriği: Tarihi dokusu ve Ulu Camii ile bilinir. Merkezden günübirlik ziyaret edilir.

Kangal Balıklı Kaplıca: Termal suyu ve balık havuzlarıyla tanınır. Dinlenme amaçlı tercih edilir.

Yıldız Dağı: Kış döneminde kayak merkezi olarak kullanılır, yaz aylarında yayla manzarası sunar.

Hafik: Göl çevresi ve kırsal doğasıyla sakin rota arayanlara hitap eder. Sivas seyahati; Selçuklu mimarisine ilgi duyanlar, yakın dönem tarihini yerinde görmek isteyenler ve sakin şehir temposunu tercih eden gezginler için uygundur. Medrese ve müze gezilerinden keyif alan kültür meraklıları merkezde rahat bir rota oluşturabilir, yöresel mutfağı denemek isteyenler Sivas köftesi, hingel ve peskutan çorbasıyla yerel lezzetleri tanıma fırsatı bulur. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler Yıldız Dağı ve Hafik çevresinde kısa yürüyüşler planlayabilir, termal deneyim arayanlar Kangal hattını programına ekleyebilir. REKLAM Fotoğrafla ilgilenenler tarihi cephelerde ve bozkır manzaralarında sade ama güçlü kareler yakalayabilir. Aileler müzeler ve açık alanlarla dengeli bir gün geçirebilir. Yoğun gece hayatı beklentisi olmayan, daha çok tarih, yerel yaşam ve doğal alanlara odaklanan ziyaretçi profili Sivas’ta sakin, düzenli ve tatmin edici bir seyahat deneyimi yaşar.