Sivas'ın neyi meşhur? Sivas'da ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?
Sivas seyahati, Selçuklu mirasını yakından görmek, Cumhuriyet tarihine tanıklık eden yapıları gezmek ve sade ama güçlü yöresel mutfağı deneyimlemek isteyenler için dengeli bir rota sunar. Şehir merkezinde medreseler ve Kongre Binası yürüyerek gezilebilir, çarşı hattında yerel ürünlere göz atılabilir, gün Sivas köftesi ya da hingel tadımıyla tamamlanabilir. Doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için çevre ilçeler kısa kaçamak imkanı sağlar ve Sivas, kültür ile sakin şehir temposunu bir arada sunan pratik bir gezi deneyimi bırakır.
SİVAS’IN NEYİ MEŞHUR?
Sivas denince öne çıkanlar Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan yapılar, güçlü yöresel mutfak ve bozkır ikliminin şekillendirdiği yerel üretim kültürüdür. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası taş süslemeleriyle şehir tarihinin en değerli mirasları arasında yer alır. Buruciye Medresesi ve Gök Medrese merkezde görülebilen Selçuklu eserlerindendir. Kongre Binası yakın dönem tarihine ışık tutar. Mutfak tarafında Sivas köftesi sade içeriğiyle bilinir, dana eti ve baharat dengesiyle hazırlanır. Hingel mantıya benzeyen yapısıyla ev sofralarında sık pişirilir. Madımak otu bahar aylarında toplanır ve yöresel yemeklerde kullanılır.
Katmer ve peskutan çorbası kırsal bölgelerde yaygındır. Kangal balıklı kaplıcası termal turizmle tanınır. Zara ve Hafik tarafında üretilen bal, tereyağı ve peynir çeşitleri pazarlarda satılır. Kurutulmuş sebzeler, ev salçası ve erişte köy tezgahlarında yer alır. Bıçakçılığı ve bakırcılık geçmişten gelen zanaat alanları arasında bulunur. Halı ve kilim dokumacılığı bazı ilçelerde sürdürülür. Yıldız Dağı kış döneminde kayak merkezi olarak kullanılır, yaz aylarında yayla yolları serin hava sunar.
SİVAS’TA NE ALINIR?
Sivas’ta alınabilecek ürünler şehrin kırsal üretim geleneği, güçlü mutfak kültürü ve el emeğine dayalı zanaat anlayışı üzerinden şekillenir. Sivas köftesi için hazırlanan özel baharat karışımları ve vakumlu et ürünleri yerel kasaplarda bulunur. Hingel mantısı paketlenmiş halde yöresel dükkanlarda satılır, ev yapımı erişte ve tarhana köy pazarlarında tezgahlara dizilir. Madımak otu mevsiminde kurutulmuş biçimde alınabilir. Zara ve Hafik tarafında üretilen bal, tereyağı ve peynir çeşitleri cam kavanozlar ya da vakumlu ambalajlarla satışa sunulur. Kurutulmuş patlıcan, biber ve kabak dizileri mutfak alışverişinde öne çıkar. Ev salçası ve üzüm pekmezi kırsal üreticilerden temin edilir.
Bıçak ustalarının hazırladığı el yapımı bıçaklar ile bakır tepsiler çarşı içindeki atölyelerde sergilenir. Halı ve kilim dokumaları bazı ilçelerde halen sürdürülür ve geleneksel desenleriyle hediyelik olarak değerlendirilir. Katmer ve peskutan çorbası için hazırlanan yöresel karışımlar market raflarında yer alır. Yıldız Dağı çevresinden gelen doğal ürünler mevsimine göre pazarlarda görülür. Ahşap oyma küçük sandıklar, magnetler ve yöresel motifli tekstil ürünleri pratik armağanlar arasında bulunur.
SİVAS’TA NERESİ GEZİLİR?
Sivas, Selçuklu mirasıyla şekillenmiş taş yapıları, yakın dönem tarihine tanıklık eden mekanları ve bozkır coğrafyasıyla kültür odaklı bir gezi sunar. Şehir merkezinde yürüyerek gezilebilecek önemli duraklar bulunduğu gibi çevre ilçelere uzanan günübirlik rotalar da planlanabilir. Medreseler, tarihi yapılar, doğal alanlar ve termal bölgeler aynı program içinde değerlendirilebilir.
Sivas seyahati; Selçuklu mimarisine ilgi duyanlar, yakın dönem tarihini yerinde görmek isteyenler ve sakin şehir temposunu tercih eden gezginler için uygundur. Medrese ve müze gezilerinden keyif alan kültür meraklıları merkezde rahat bir rota oluşturabilir, yöresel mutfağı denemek isteyenler Sivas köftesi, hingel ve peskutan çorbasıyla yerel lezzetleri tanıma fırsatı bulur. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler Yıldız Dağı ve Hafik çevresinde kısa yürüyüşler planlayabilir, termal deneyim arayanlar Kangal hattını programına ekleyebilir.
Fotoğrafla ilgilenenler tarihi cephelerde ve bozkır manzaralarında sade ama güçlü kareler yakalayabilir. Aileler müzeler ve açık alanlarla dengeli bir gün geçirebilir. Yoğun gece hayatı beklentisi olmayan, daha çok tarih, yerel yaşam ve doğal alanlara odaklanan ziyaretçi profili Sivas’ta sakin, düzenli ve tatmin edici bir seyahat deneyimi yaşar.
SİVAS’TA YAPILACAK ŞEYLER NELER?
Sivas’ta yapılacak şeyler Selçuklu mirasını, yakın dönem tarihini ve bozkır doğasını aynı plan içinde değerlendirmeye dayanır. Sabah saatlerinde Gök Medrese ve Buruciye Medresesi çevresinde yürüyüş yaparak taş isçiliği detayları incelenebilir, ardından Kongre Binası ziyaret edilerek Cumhuriyet tarihine dair bilgi edinilebilir. Şehir merkezindeki çarşı hattında yöresel ürün tezgahlarına uğranabilir, kurutulmuş sebze ve ev yapımı ürün alışverişi yapılabilir. Öğle saatlerinde Sivas köftesi ya da hingel tadımı planlanır, peskutan çorbası ile yerel mutfak deneyimi güçlendirilir.
Divriği yönünde günübirlik rota oluşturulabilir ve Ulu Camii’nin taş süslemeleri yakından görülebilir. Doğa ile vakit geçirmek isteyenler Kangal tarafına geçerek termal bölgede dinlenebilir. Yıldız Dağı kış döneminde kayak yapmak isteyenler için uygun bir alan sunar, yaz aylarında ise serin yayla havası eşliğinde kısa yürüyüşler planlanabilir. Hafik tarafında göl çevresinde sakin bir mola verilebilir. Fotoğrafla ilgilenenler medrese cepheleri ve tarihi meydanda çekim yapabilir. Akşam saatlerinde merkezde çay molası verilerek gün tamamlanır.