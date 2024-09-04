Sivas'ta 1058 kişilik dev halay çemberi!
Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda Sivas halayı çekti
Giriş: 04.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:12
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Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
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Davul zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti. Halay sırasında güzel görüntüler ortaya çıktı.
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Halayın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekti.
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