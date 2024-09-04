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        Haberler Yaşam Sivas'ta 1058 kişilik dev halay çemberi!

        Sivas'ta 1058 kişilik dev halay çemberi!

        Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda Sivas halayı çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:12 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:12
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        Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlardan oluşan gruplar Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

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        Davul zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti. Halay sırasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

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        Halayın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekti.

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        #Sivas halayı
        #sivas kongresi
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