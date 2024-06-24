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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1'i ağır 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:00
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        Kurban Bayramı tatilinin son gününde de kazalar devam etti.

        D.S. yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu mevkisinde devrildi.

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        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Kazada sürücü ile araçta bulunan U.M.S, A.S, B.S, C.K. ve İ.S. yaralandı.

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        Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

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        Yaralılardan C.K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        #sivas
        #trafik kazası
        #hafif ticari araç
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