Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Giriş: 24.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:00
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde de kazalar devam etti.
D.S. yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu mevkisinde devrildi.
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Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada sürücü ile araçta bulunan U.M.S, A.S, B.S, C.K. ve İ.S. yaralandı.