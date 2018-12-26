Sivas'ta okullar tatil mi?

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Sivas'a kar engeli! Sivaslılar yoğun kar yağışı etkisi altında kaldı. Sivas Valisi'nden açıklama bekleniyordu. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Twitter hesabından kar tatili müjdesini verdi.
SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edilmesiyle öğrenciler Sivas Valisi Salih Ayhan'ı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Öğrenciler tatil için Vali Ayhan'a birbirinden ilginç mesajlar atarken, bazı öğrenciler de şiir yazarak kar tatilini kutladı.
Sivas'ta yoğun kar yağışının beklenmesi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından,"Sevgili çocuklar gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." diyerek okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan'ın kar tatili paylaşımına öğrenciler mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencilerin birbirinden ilginç mesajları okuyanları gülümsetti.
Kar tatili nedeniyle ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
VALİ DUYURDU, TWITTER YIKILDI
Paylaşımın altına yazılan ilginç yorumların bir kısmı şöyle:
'Ben babamın telefonundan yazıyorum . Valim sizi çooook seviyorum'
'Vali bey amca kar yağmaması gibi bir ihtimal olursa gitmem ben haberiniz olsun aman dönmeyin'
'Lise biteli yıllar oldu ama liseli gibi sevindim bu habere. Karsız Sivas yumurtasız menemen gibi'
'Kimin valisi buuuu'
'Vali verdi tatili, sevindi öğrenci, öğrenci oldu minnettar, en kralı bizim vali (7li hece ölçüsü aaba mani)'
'Valim hamilelere de verseniz çok iyi olmaz mı mazallah o halde düşer filanlar'
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