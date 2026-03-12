Canlı
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta şebeke borusu patladı: Yol çöktü | Son dakika haberleri

        Sivas'ta ana şebeke borusu patladı: Yol çöktü

        Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu cadde göle döndü; bir kısmı çöken yol nedeniyle trafik aksadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
        1

        Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu cadde göle döndü

        2

        Olay, saat 07.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi'nde yaşandı. Yolun altından geçen ana şebeke su borusu patladı.

        3

        Yüzeye çıkan şebeke suyu, caddeyi göle çevirdi. Kısa sürede çökmenin de yaşandığı yol, polis ekipleri tarafından trafiğe kapandı.

        4

        Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne (SİBESKİ) de haber verildi. Caddeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti.

        5

        Yolda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

        6

        SİBESKİ ekipleri, borunun değişimi için çalışma başlattı.

