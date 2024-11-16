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        Haberler Gündem Sivas’ın yüksek kesimlerinde yağmur, yerini kar yağışına bıraktı

        Sivas’ın yüksek kesimlerinde yağmur, yerini kar yağışına bıraktı

        Kış mevsimini etkisini göstermeye başladı. Sivas'ta gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:32
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        Kış yüzünü göstermeye başladı
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        Kar yağışı ve soğuk havası ile bilinen Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde günün ilk ışıklarıyla yerini kar yağışına bıraktı.

        Türkiye’nin en genç ve uygun fiyatlı kayak merkezinde başlayan kar yağışı, objektiflere yansıdı. Yıldız Dağı’nın zirvesini gizleyen bulutlar, eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde yeterli kar yağışını almasıyla birlikte kayakseverleri ağırlaması bekleniyor.

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        #Sivas kar
        #haberler
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