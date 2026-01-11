Habertürk
        Sivasspor: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Sivasspor: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Benhur Keser ve Giovanni Crociata'nın golleriyle galibiyete ulaşan Erzurumspor FK, puanını 36'ya çıkardı. 29. dakikada Özkan Yiğiter'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sivasspor, haftayı 25 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 18:02 Güncelleme: 11.01.2026 - 18:02
        Erzurumspor FK, üç puanı iki golle aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sivasspor ile Erzurumspor FK, karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41'de Benhur Keser ve 90+3. dakikada Giovanni Crociata attı.

        Ev sahibinde forma giyen Özkan Yiğiter, 29. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından ligdeki üst üste 2. galibiyetini alan Erzurumspor FK, puanını 36'ya yükseltti. Sivasspor ise 25 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK, Amed SK'yı ağırlayacak.

