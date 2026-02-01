Habertürk
        Sivasspor: 0 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'la golsüz berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:50 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:50
        Sivas'ta gol sesi çıkmadı!
        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Atko Grup Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

        Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 59 Emre Gökay), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Dk. 73 Okoronkwo), Bekir Turaç Böke

        Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Furkan Doğan, Soldo, Berkay Sülüngöz, Thuram, Hakan Yeşil (Dk. 61 Adnan Uğur), Bekir Karadeniz, Hüseyin Maldar, Denic, Görkem Bitin (Dk. 69 Harris), Wilks (Dk. 82 Ahmet Karademir)

        Sarı kartlar: Dk. 53 Furkan Doğan, Dk. 57 Berkay Sülüngöz (Atko Grup Pendikspor), Dk. 66 Charisis, Dk. 90+1 Mert Çelik, 90+2 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

        Çekmeköy'de kamyonetin çektiği tekne yola düştü

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin çektiği tekne yola düştü. Kazada yaralanan olmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay anı çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

