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        Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, evinde Konyaspor'u 1-0 yendi. 86. dakikada Rey Manaj ile bulduğu golle galip gelen Sivasspor, puanını 48'e yükseltti. Konyaspor ise 37 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:53
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        Sivasspor, 86'da üç puanı aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Rey Manaj attı.

        Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Konyaspor ise 36 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Galatasaray'a konuk olacak. Konyaspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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