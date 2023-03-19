Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşılaştı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini; 23. dakikada Isaac Cofie ve 77. dakikada penaltıdan Samuel Saiz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 27'ye yükseltirken, Ankaragücü 25 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
52. dakikada Saiz’in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada N’jie’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
71. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içinde topla N’Jie’nin şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
75. dakikada Saiz’in ortasında ceza sahası içinde Atakan topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada penaltı atışını kullanan Saiz, topu ağlara yolladı. 2-0
YORUMLAR